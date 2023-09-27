Фон дер Ляйен: Еврокомиссия начала подготовку реформ для расширения ЕС
Европейская комиссия начала подготовку реформ для расширения Европейского союза, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что расширение ЕС сегодня является геополитической необходимостью. Для этого, по ее словам, нужно подготовить новый план работы всех институтов.
Financial Times со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля сообщает, что Евросоюз готовится принять новых членов к 2030 году. Сегодня восемь стран имеют статус кандидата на вступление: Турция, Северная Македония, Албания, Сербия, Черногория, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина. При этом Евросоюз неоднократно заявлял, что не может принять Украину до завершения конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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