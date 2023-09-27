Фон дер Ляйен: Еврокомиссия начала подготовку реформ для расширения ЕС

Financial Times со ссылкой на главу Европейского совета Шарля Мишеля сообщает, что Евросоюз готовится принять новых членов к 2030 году. Сегодня восемь стран имеют статус кандидата на вступление: Турция, Северная Македония, Албания, Сербия, Черногория, Украина, Молдавия, Босния и Герцеговина. При этом Евросоюз неоднократно заявлял, что не может принять Украину до завершения конфликта, передает «Радиоточка НСН».

