Опрос: уровень доверия Путину снизился

Уровень доверия россиян к президенту России Владимиру Путину снизился на начало февраля, говорится в материалах на сайте «Левада центра» (в РФ признан иноагентом).

«Уровень доверия Владимиру Путину несколько снизился: сейчас он составляет 29%, тогда как в октябре 2020 был 34%», - сообщается в них.

Также отмечается, что рейтинг доверия российскому оппозиционеру Алексею Навальному впервые превзошел уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и составил 5% против 4% у лидера коммунистов. Для сравнения, уровень доверия главе российского правительства Михаилу Мишустину составляет 12%.

