Фогель стал десятым американцем, освобожденным за второй срок Трампа

Марк Фогель стал десятым американцем, освобожденным за второй срок Трампа, сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает CNN.

Он подчеркнул, что глава Белого дома Дональд Трамп поставил перед собой задачу по возвращению американцев на родину, этот план активно реализуется сегодня.

«Первый шаг»: Как освобождение Фогеля повлияет на переговоры Путина и Трампа

Белый дом ранее сообщил, что Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывающего срок по делу о контрабанде наркотиков. Трамп заявил, что очень признателен Владимиру Путину за помилование осужденного в России американца, назвав договоренность об этом «очень справедливой и разумной». По его словам, за освобождение Фогеля Россия попросила «немного».

Гражданин России, который находится в заключении в США, будет возвращен в Россию по итогам контактов с Вашингтоном, заявил позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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