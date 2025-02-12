Фогель стал десятым американцем, освобожденным за второй срок Трампа

Белый дом ранее сообщил, что Россия освободила американца Марка Фогеля, отбывающего срок по делу о контрабанде наркотиков. Трамп заявил, что очень признателен Владимиру Путину за помилование осужденного в России американца, назвав договоренность об этом «очень справедливой и разумной». По его словам, за освобождение Фогеля Россия попросила «немного».

Гражданин России, который находится в заключении в США, будет возвращен в Россию по итогам контактов с Вашингтоном, заявил позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Радиоточка НСН».

