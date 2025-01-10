Фицо заявил, что «Газпром» обещал поставить Словакии газ другим способом

«Газпром» в отсутствие транзита через Украину обещал поставить Словакии газ «другим способом», рассказал словацкий премьер Роберт Фицо в ходе заседания парламентского комитета по европейским делам.

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Он отметил, что крупнейший словацкий энергооператор SPP заполнила резервуары, однако Словакия не будет из них брать, сколько это будет возможно. При этом Фицо уточнил, что компания «Газпром» обещала найти способ для поставки Словакии газа.

Ранее, 1 января, «Газпром» заявил, что у него нет технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
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