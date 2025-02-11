Фицо отметил, что газ на Украину поступает по реконструированному трубопроводу Вояны — Ужгород, без него Украина замерзнет. По словам Фицо, хоть Словакия и не имеет к газопроводу никакого отношения, однако моральное право прекратить его работу у нее есть.

Словацкий премьер объяснил свою позицию тем, что страна сейчас решает вопрос прекращения транзита через Украину газа из России, а Евросоюз «выставляет себя дураками».

«Украина может нанести какой пожелает ущерб. Европа же не может», — отметил Фицо.

Ранее генпрокуратура Словакии отклонила заявление, поданное против главы правительства страны Роберта Фицо проукраинскими активистами в связи с его визитом в Россию и встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

