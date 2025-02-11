Фицо пригрозил оставить без газа Украину
Словакия имеет моральное право прервать транзит газа на Украину. Об этом заявил глава словацкого правительства Роберт Фицо, сообщило издание РБК.
Фицо отметил, что газ на Украину поступает по реконструированному трубопроводу Вояны — Ужгород, без него Украина замерзнет. По словам Фицо, хоть Словакия и не имеет к газопроводу никакого отношения, однако моральное право прекратить его работу у нее есть.
Словацкий премьер объяснил свою позицию тем, что страна сейчас решает вопрос прекращения транзита через Украину газа из России, а Евросоюз «выставляет себя дураками».
«Украина может нанести какой пожелает ущерб. Европа же не может», — отметил Фицо.
Ранее генпрокуратура Словакии отклонила заявление, поданное против главы правительства страны Роберта Фицо проукраинскими активистами в связи с его визитом в Россию и встречей с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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