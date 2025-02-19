Финский президент призвал не исключать членство Украины в НАТО

По его словам, любое суверенное государство должно самостоятельно решать, на членство в каком объединении подавать заявку, после чего её либо одобряют, либо нет.

«Я думаю, что членство Украины в Евросоюзе - это данность, а затем в долгосрочной перспективе - членство в НАТО», - заключил финский лидер.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Украину не возьмут в НАТО, то ей понадобится армия в 1,5 млн человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».