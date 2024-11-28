Финский депутат Кильюнен извинился за слова об открытии границы с Россией
Депутат финского парламента и глава комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен извинился за высказывания о необходимости открыть границу с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.
28 октября Кильюнен встречался с представителями русскоязычного «Александровского общества» в Финляндии. По данным издания, во время беседы он заявил, что граница с Россией должна быть открыта, и обещал обсудить этот вопрос с коллегами. Позднее председатель парламентской группы социал-демократической партии (SDP) Тютти Туппурайнен и заместитель председателя комитета по иностранным делам София Викман осудили эти слова, подчеркнув, что они не соответствуют внешнеполитической линии страны.
Сам депутат назвал свои слова необдуманными и уточнил, что выражал личное мнение, не связанное с позицией партии или комитета. В заявлении он отметил, что как глава комитета по иностранным делам должен был осознавать недопустимость подобных высказываний. На той же встрече Кильюнен раскритиковал финские СМИ, обвинив их в гибридном влиянии, в котором страна упрекает Россию. Позже он принес извинения за это заявление, подчеркнув уважение к независимости и высоким стандартам национальной прессы.
Граница Финляндии с Россией остается закрытой из-за ограничений, введенных в ноябре 2023 года для предотвращения неконтролируемого потока мигрантов, передает «Радиоточка НСН».
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