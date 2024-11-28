Финский депутат Кильюнен извинился за слова об открытии границы с Россией

Депутат финского парламента и глава комитета по иностранным делам Киммо Кильюнен извинился за высказывания о необходимости открыть границу с Россией. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

28 октября Кильюнен встречался с представителями русскоязычного «Александровского общества» в Финляндии. По данным издания, во время беседы он заявил, что граница с Россией должна быть открыта, и обещал обсудить этот вопрос с коллегами. Позднее председатель парламентской группы социал-демократической партии (SDP) Тютти Туппурайнен и заместитель председателя комитета по иностранным делам София Викман осудили эти слова, подчеркнув, что они не соответствуют внешнеполитической линии страны.