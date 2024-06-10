Финляндия запросила разъяснения по ситуации с российским самолетом
МИД Финляндии обратился в посольство России в Хельсинки с запросом о разъяснении касательно подозрений нарушении воздушного пространства страны, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. По данным финского оборонного ведомства, самолет пробыл в воздушном пространстве Финляндии порядка двух минут и углубился на 2,5 километра от границы.
Минобороны России ранее в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 провели плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.
На некоторых этапах маршрута их сопровождали иностранные истребители, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в ЕС обсуждают поставки газа из России через Украину в 2025 году
- Пострадавшему от подрыва мины сотруднику «России 24» провели операцию
- Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске возросло до 84
- Финляндия запросила разъяснения по ситуации с российским самолетом
- Россия отозвала аккредитацию у журналиста ORF в ответ на действия Австрии
- Польский завод «Меско», где в произошел взрыв, производил боеприпасы для ВСУ
- По делу генерала Попова о мошенничестве арестовали еще одного фигуранта
- CAS проведет слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой
- Министр обороны Белоусов провел встречу с военкорами
- На блогера Ивлееву заявили в ФАС за провокационный слоган её нового ресторана
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru