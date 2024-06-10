Финляндия запросила разъяснения по ситуации с российским самолетом

МИД Финляндии обратился в посольство России в Хельсинки с запросом о разъяснении касательно подозрений нарушении воздушного пространства страны, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. По данным финского оборонного ведомства, самолет пробыл в воздушном пространстве Финляндии порядка двух минут и углубился на 2,5 километра от границы.

Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны

Минобороны России ранее в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 провели плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

На некоторых этапах маршрута их сопровождали иностранные истребители, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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