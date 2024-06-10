Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства страны

Российский самолет нарушил воздушное пространство Финляндии над Финским заливом, сообщается на официальном сайте финского министерства обороны.

«Российский самолет подозревается в нарушении воздушного пространства Финляндии в Финском заливе», — сказано в сообщении.

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Предполагаемое нарушение воздушного пространства произошло утром 10 июня. По данным финского оборонного ведомства, самолет пробыл в воздушном пространстве Финляндии порядка двух минут и углубился на 2,5 километра от границы.

Минобороны России ранее в понедельник сообщило, что самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 провели плановые полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. На некоторых этапах маршрута их сопровождали иностранные истребители, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вадим Савицкий
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