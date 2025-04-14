МИД Киргизии вручил РФ ноту из-за задержаний граждан республики в Москве
Министерство иностранных дел Киргизии вручило России ноту, в которой просит объяснить задержание киргизских граждан в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.
Ранее в Сети появилось видео, на котором люди в форме российских правоохранительных органов задерживают граждан Киргизии в московской бане. По данным СМИ, всего задержали 40 человек, пишет RT. Из-за инцидента в киргизский МИД пригласили посла РФ Сергея Вакунова. Дипломат встретился с замглавы внешнеполитического ведомства республики Алмазом Имангазиевым.
«Российской стороне вручена официальная нота с просьбой предоставить информацию об основаниях проведенной правоохранительными органами операции, а также применения силовых мер в отношении граждан», - указали в МИД.
Министерство призвало принять меры в случае необоснованности применения силы и предпринять шаги по защите киргизских граждан и недопущению подобных ситуаций, которые могут нанести урон «отношениям союзничества и стратегического партнерства» Киргизии и России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru