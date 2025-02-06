Российский посол: НАТО разместит новые силы в Финляндии в ближайшее время

Североатлантический альянс уже в ближайшие месяцы может разместить на территории Финляндии новые силы. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, сообщило РИА Новости.

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По его словам, на севере Финляндии альянс намерен разместить многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под руководством Швеции. Кроме того, штаб регионального командования сухопутных сил НАТО появится в городе Миккели (восточная часть страны).

Дипломат добавил, что решение уже приняли на политическом уровне, его реализация на практике начнется в скором времени.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению военных на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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