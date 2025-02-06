Российский посол: НАТО разместит новые силы в Финляндии в ближайшее время
Североатлантический альянс уже в ближайшие месяцы может разместить на территории Финляндии новые силы. Об этом заявил посол России в Финляндии Павел Кузнецов, сообщило РИА Новости.
По его словам, на севере Финляндии альянс намерен разместить многонациональную тактическую группу передового присутствия Объединенных сухопутных войск НАТО под руководством Швеции. Кроме того, штаб регионального командования сухопутных сил НАТО появится в городе Миккели (восточная часть страны).
Дипломат добавил, что решение уже приняли на политическом уровне, его реализация на практике начнется в скором времени.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном инициативу по размещению военных на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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