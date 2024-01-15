Власти Финляндии намерены запретить сделки с недвижимостью для россиян

Как сообщил чиновник, соответствующий законопроект уже находится в разработке. На данный момент в республике ищут юридическое обоснование для инициативы.

Также в Финляндии планируют ужесточить условия для сделок физическим и юридическим лицам, которые не входят в европейское экономическое пространство (ЕЭП). Принять соответствующие решения финские власти намерены уже весной 2024 года.

Ранее МВД Финляндии приняло решение продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией до 11 февраля, передает «Радиоточка НСН».











