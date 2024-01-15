Власти Финляндии намерены запретить сделки с недвижимостью для россиян

Власти Финляндии намерены полностью запретить гражданам России проводить сделки с недвижимостью, сообщает финская телерадиокомпания YLE. со ссылкой на главу Минобороны страны Антти Хяккянена.

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Как сообщил чиновник, соответствующий законопроект уже находится в разработке. На данный момент в республике ищут юридическое обоснование для инициативы.

Также в Финляндии планируют ужесточить условия для сделок физическим и юридическим лицам, которые не входят в европейское экономическое пространство (ЕЭП). Принять соответствующие решения финские власти намерены уже весной 2024 года.

Ранее МВД Финляндии приняло решение продлить закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией до 11 февраля, передает «Радиоточка НСН».





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ФОТО: РИА Новости
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