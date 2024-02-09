Финляндия предоставит Украине 22-й пакет военной помощи на €190 млн
9 февраля 202414:05
Хельсинки направит Киеву 22-й по счету пакет военной помощи на сумму около €190 миллионов, сообщает сайт финского министерства обороны.
На что пойдут эти средства не раскрывается.
В военном ведомстве отметили, что общая сумма, которую Финляндия предоставила Украине с февраля 2022 года, составляет €1,8 млрд.
Ранее в Финляндии заявили о планах начать производство боеприпасов для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru