Финляндия предоставит Украине 22-й пакет военной помощи на €190 млн

Хельсинки направит Киеву 22-й по счету пакет военной помощи на сумму около €190 миллионов, сообщает сайт финского министерства обороны.

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На что пойдут эти средства не раскрывается.

В военном ведомстве отметили, что общая сумма, которую Финляндия предоставила Украине с февраля 2022 года, составляет €1,8 млрд.

Ранее в Финляндии заявили о планах начать производство боеприпасов для Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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