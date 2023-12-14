СМИ: Финляндия откроет 15 военных баз на своей территории для США

Военные США получат доступ к 15 базам на территории Финляндии. Об этом сообщила газета Helsingin Sanomat.

Финляндия расследует поставку России 3,5 тыс. дронов в обход санкций

Согласно данным, открытие баз для армии Соединенных Штатов предусмотрено условиями оборонного соглашения DCA (Defence Cooperation Agreement) между Хельсинки и Вашингтоном. По словам министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, соглашение между двумя странами в области обороны может иметь жизненно важное значение в случае возникновения кризиса.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Iltalehti заявил, что страна планирует начать производство артиллерийских боеприпасов для Украины. По его словам, Хельсинки намерен «поддержать Украину еще сильнее, чем сейчас», передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры