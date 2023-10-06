Финляндия снова отказала Украине в выдаче арестованного россиянина Тордена

Суд в Финляндии вновь оставил в тюрьме задержанного россиянина Тордена, экстрадиции которого требует Украина

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