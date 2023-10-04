Полиция Финляндии пришла с проверкой в бывшее генконсульство РФ в Турку

По данным телеканала, стражи порядка проконтролировали, чтобы в здании не осталось вещей российских дипломатов. При этом полицейские были в тяжелом защитном снаряжении.

После проверки в здании проведут санитарную обработку.

Министерство иностранных дел Финляндии накануне выступило против закрытия российского консульства в Мариехамне на Аландских островах. В Санкт-Петербурге 1 октября официально прекратило работу генконсульство Финляндии, сообщает «Радиоточка НСН».

