Финляндия остановит все перевозки на закрытых погранпереходах с Россией

Все пассажирские и грузовые перевозки на закрытых контрольно-пропускных пунктах на границе России и Финляндии прекратятся 18 ноября, сообщила финская таможня на своем сайте.

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Перевозки продолжатся на четырех функционирующих пунктах на северном участке границы. Проезд будет возможен в их рабочие часы, говорится в заявлении.

Ранее глава отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля в своих соцсетях усомнился относительно целесообразности работы северных пропускных пунктов.

Финляндия с 18 ноября закроет четыре погранперехода с Россией. Мера будет действовать до 18 февраля 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

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