Финляндия остановит все перевозки на закрытых погранпереходах с Россией

Перевозки продолжатся на четырех функционирующих пунктах на северном участке границы. Проезд будет возможен в их рабочие часы, говорится в заявлении.

Ранее глава отдела статистики таможни Финляндии Олли-Пекка Пенттиля в своих соцсетях усомнился относительно целесообразности работы северных пропускных пунктов.

Финляндия с 18 ноября закроет четыре погранперехода с Россией. Мера будет действовать до 18 февраля 2024 года, напоминает «Радиоточка НСН».

