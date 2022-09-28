Финляндия объявит об ограничениях на въезд для россиян 29 сентября

Власти Финляндии объявят об ограничениях на въезд для российских граждан 29 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в правительстве страны, принятые меры значительно ограничат транзит россиян через Финляндию. На данный момент Финляндия остается единственной страной ЕС, граничащей с Россией, в которую россияне могут въехать.

Пограничная служба Финляндии добавила, что только 26 сентября в страну въехали 7 743 гражданина РФ, большинство из них следуют в другие государства Европы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Финляндия
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