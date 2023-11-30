Финляндия объявила о расторжении договора о приграничном сотрудничестве с РФ

Распоряжение о прекращении данного соглашения с Финляндией было подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в октябре 2023 года. В финском кабмине заявили, что получили соответствующую ноту МИД РФ.

«Госсовет издает постановление об отмене соглашения о развитии приграничного сотрудничества между Финляндской республикой и Российской Федерацией», - отметили в финском правительстве.

Ранее власти Финляндии решили до 13 декабря закрыть все автотранспортные пропускные пункты на границе с Россией, объяснив это неконтролируемым прибытием мигрантов, сообщает RT.

