Власти Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала

Власти Финляндии планируют в ближайшее время обсудить вопрос открытия Сайменского канала, который проходит через территорию Финляндии и России. Об заявил глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен, сообщает Yle.

По его словам, открытие Сайменского канала связано с реализацией договора аренды. Кюккянен отметил, что существующие ограничения на пересечение границы с Россией будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала.

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Кюккянен сообщил, что решение по этому вопросу может быть принято в ближайшее время. В 2023 году грузовое движение по каналу отсутствовало, а проходили лишь девять прогулочных катеров. В начале 2024 года власти получили запросы на открытие канала для перемещения судов между морем и озерной системой Саймы.

С 15 апреля Финляндия ограничила движение прогулочных судов по Сайменскому каналу, чтобы предотвратить нелегальную миграцию через море, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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