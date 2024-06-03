Власти Финляндии обсудят открытие пограничного с Россией канала

Власти Финляндии планируют в ближайшее время обсудить вопрос открытия Сайменского канала, который проходит через территорию Финляндии и России. Об заявил глава офиса комиссара Сайменского канала Сеппо Кюккянен, сообщает Yle.

По его словам, открытие Сайменского канала связано с реализацией договора аренды. Кюккянен отметил, что существующие ограничения на пересечение границы с Россией будут соблюдаться и не будут затронуты открытием канала.