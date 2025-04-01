Лидер Финляндии призвал страну морально готовиться к восстановлению отношений с Россией
Финляндии следует морально подготовиться к восстановлению отношений с Россией. Об этом заявил президент республики Александр Стубб.
По мнению лидера Финляндии, «в какой-то момент» отношения между двумя странами откроются на политическом уровне.
«На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии», - цитирует Стубба РИА Новости.
Политик указал, что государства объединяет «1350 километров соседских отношений».
Ранее Александр Стубб призвал Запад «принудить к миру» Россию, якобы затягивающую мирное решение конфликта на Украине, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru