Жительница Хакасии продала своих дочерей педофилу

В Хакасии суд рассмотрит уголовное дел в отношении местной жительницы и ее знакомого, которому она разрешила изнасиловать своих несовершеннолетних дочерей за вознаграждение, передает Следственный комитет по республике.

По данным следствия, преступления произошло в конце 2012 года. Подозреваемая какое-то время состояла с мужчиной в интимных отношениях. Впоследствии любовник предложил женщине «воспользоваться» ее дочерьми за деньги, и та согласилась.

В материалах дела говорится, что педофил надругался над детьми прямо в машине, при этом их мать присутствовала при этом.

Кроме того, мужчине вменяют еще один эпизод по статье «Иные действия сексуального характера» в отношении 14-летней жительницы Саяногорска в 2017 году.

Проведенная в отношении подозреваемого экспертиза выявила у него признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, однако эксперты признали его вменяемым.

