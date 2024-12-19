Financial Times назвала Трампа человеком года

Избранный президент США Дональд Трамп стал человеком года по версии газеты Financial Times.

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Издание напомнило, что политик уже получал такое звание в 2016 году.

«В этом году Трамп снова стал выбором FT из-за выдающегося характера его возвращения к власти», — отмечает газета.

Ранее журнал Time удостоил Дональда Трампа звания «Человек года», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАСМИДональд Трамп

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