«Два слова и один мем»: Трамп разоблачил «байденомику», пока Киев ждет еще $20 млрд

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Одним из самых ярких пунктов предвыборной кампании Дональда Трампа было обещание «закончить конфликт на Украине». Политик обещал сделать это до инаугурации, намеченной на 20 января 2025 года. При этом в начале декабря, к этим планам добавились два слова.

Трамп сказал в интервью NBC News, что активно работает над решением конфликта и положит ему конец, «если сможет». По данным американских СМИ, команда Трампа займется этим вопросом с начала января, ну а пока политик больше занят разоблачением «байденомики», которому предшествовало неожиданное помилование действующим президентом США Джо Байденом своего сына Хантера Байдена.

Избранный президент опубликовал в соцсети Truth Social мем под названием «Как работает байденомика». Трамп разделил «коррупционную схему семейства Байденов» на пять этапов.

«1. Вы платите налоги. 2. Я отправляю их на Украину. 3. Они возвращают их Хантеру. 4. Хантер отдает их мне. 5. Я помилую Хантера», — рассказывает Байден на картинке.

На этом фоне Минфин США сообщил о предоставлении Украине кредита на $20 млрд, который планируется погасить за счет доходов от замороженных российских активов. Эти деньги планируется передать Киеву в рамках инициативы стран «Большой семерки» (G7) о предоставлении Украине$50 млрд.

По данным Forbes, речь идет о замороженных активах на 260 млрд евро, при этом кредит пойдет, в том числе, и на военную помощь Украине. Вместе с тем, издание The Wall Street Journal пишет, что администрация Байдена не успеет отправить Киеву $20 млрд до инаугурации Трампа.

Сам Трамп уже предупредил все в том же интервью NBC News, что при его правлении Украина «возможно» не будет получать столько военной помощи, как сейчас.

При этом один из главных европейских «миротворцев», премьер Венгрии Виктор Орбан, попытался объяснить 10 декабря, почему Трамп пока не выполняет обещания по прекращению украинского конфликта.

«Президент Трамп еще не вступил в должность (…) Пока он не в той ситуации, чтобы вести переговоры по вопросу прекращения огня из-за очень строгих юридических правил в США. Но я верю, что, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект», - сказал Орбан после встречи с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде.

2 декабря Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера Байдена, назвав его судебное преследование ошибкой.

«С первого дня на посту президента я сказал, что не буду вмешиваться в принятие решений Министерства юстиции, и я сдержал своё слово, даже наблюдая, как моего сына выборочно и несправедливо преследуют (…) Попытки сломать Хантера — это попытки сломать меня. И нет причин думать, что они прекратятся (…) Я верю в правосудие, но считаю, что политика проникла в этот процесс, приведя к судебной ошибке. Надеюсь, американцы поймут, почему отец и президент пришел к такому шагу», — попытался объяснить свое решение Байден.