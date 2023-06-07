Фидан: Турция ждет от Швеции конкретных шагов для вступления в НАТО
Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов для вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам телефонного разговора со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом, передает ТАСС.
Министры договорились продолжить обсуждения после заседания совместного механизма по контролю за выполнением условий Турции для одобрения заявки Швеции в НАТО, который состоится 12 июня.
Турция не отказывается от прежних своих требований к Швеции по выдаче курдских активистов, которых турецкие власти считают террористами. В королевстве на это отвечают, что такие вопросы находятся исключительно в компетенции шведского суда.
Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о готовности Швеции стать членом НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru