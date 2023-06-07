Фидан: Турция ждет от Швеции конкретных шагов для вступления в НАТО

Анкара ждет от Стокгольма конкретных шагов для вступления в Североатлантический альянс. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам телефонного разговора со шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом, передает ТАСС.

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Министры договорились продолжить обсуждения после заседания совместного механизма по контролю за выполнением условий Турции для одобрения заявки Швеции в НАТО, который состоится 12 июня.

Турция не отказывается от прежних своих требований к Швеции по выдаче курдских активистов, которых турецкие власти считают террористами. В королевстве на это отвечают, что такие вопросы находятся исключительно в компетенции шведского суда.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг объявил о готовности Швеции стать членом НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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