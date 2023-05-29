Байден и Эрдоган обсудили вступление Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом членство Швеции в НАТО, сообщают СМИ.
Байден заявил, что консультации с Турцией по членству Швеции в блоке продолжатся на следующей неделе. Также глава Белого дома поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах.
Второй тур выборов в Турции прошел в воскресенье, 28 мая. Эрдоган набрал более 52% голосов.
Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Швеция может присоединиться к блоку до саммита организации в Вильнюсе 11-12 июля, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru