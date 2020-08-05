Федоров обвинил Миронова в лукавстве из-за отсутствия государственной идеологии
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров в эфире НСН объяснил, какой может быть новая российская идеология.
Отменить статью конституции о запрете государственной идеологии предложил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Как передает Regnum, по словам эсера, государственная идеология должна быть, при этом навязывать ее никто не имеет права.
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров в эфире НСН объяснил, какой может быть новая российская идеология.
«Эта идеология обозначена. Это идеология патриотизма, то есть служения российскому народу. Эта идеология должна объединять всех. Этой идеологии должно служить государство – чиновники, депутаты, судьи. Вся государственная машина. Идеология служения российскому народу должны быть идеологией России. Это понятно», - указал Федоров.
Депутат обвинил Миронова в непоследовательности.
«Что касается Миронова, я ему лично многократно писал именно по отмене запрета идеологии для государства. Первый раз года три назад. Чтобы изменить конституцию, надо собрать 90 подписей депутатов. И он каждый раз отказывался. Поэтому могу сказать, что он лукавый человек. Мог бы давно поддержать предложение об отмене в конституции запрета государственной идеологии», - пояснил парламентарий.
Напомним, статья 13 российской конституции запрещает устанавливать какую-либо идеологию в качестве государственной или обязательной.
Отметим, что для изменения первой главы конституции, в которую входит статья 13, необходимо собрать подписи трех пятых от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Госдумы. После чего должно быть созвано конституционное собрание, закона о котором ещё не существует. Изменить эту главу самостоятельно парламентарии не имеют права.
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