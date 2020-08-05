Федоров обвинил Миронова в лукавстве из-за отсутствия государственной идеологии

Отменить статью конституции о запрете государственной идеологии предложил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. Как передает Regnum, по словам эсера, государственная идеология должна быть, при этом навязывать ее никто не имеет права.

Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Фёдоров в эфире НСН объяснил, какой может быть новая российская идеология.

«Эта идеология обозначена. Это идеология патриотизма, то есть служения российскому народу. Эта идеология должна объединять всех. Этой идеологии должно служить государство – чиновники, депутаты, судьи. Вся государственная машина. Идеология служения российскому народу должны быть идеологией России. Это понятно», - указал Федоров.