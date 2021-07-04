Федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от «Яблока» возглавил Рыбаков
Главным кандидатом по общефедеральному списку на выборы в Госдуму выдвинуть от партии «Яблоко» выдвинут ее председатель Николай Рыбаков. Решение принято на предвыборном съезде политической силы, сообщает пресс-служба партии.
В федеральный список входят 90 региональных групп из 310 кандидатов. По одномандатным округам от «Яблока» в Госдуму будет выдвигаться 161 кандидат.
Ранее глава федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский отказался от выдвижения своей кандидатуры в Государственную Думу.
Напомним, в соответствии с решением ЦИК РФ, выборы депутатов Госдумы состоятся в единый день голосования, который продлится с 17 по 19 сентября.
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