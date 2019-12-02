Отчет Минюста о «российском вмешательстве» ожидается на следующей неделе

Минюст США обнародует свой отчет о ранних этапах расследования ФБР по вмешательству России в американские выборы на следующей неделе. Об этом сообщает The Washington Post, передает Североамериканское бюро НСН.

«На следующей неделе ожидается выпуск отчета Генерального инспектора Министерства юстиции Майкла Горовица, в котором оцениваются ранние этапы российского расследования, которое переросло в расследование Мюллера», - говорится в материале.

Автор статьи, журналист Филипп Бамп отмечает, что в течение нескольких месяцев отчет провозглашался как потенциально «взрывоопасный», а также определялся союзниками Трампа и консервативными СМИ как разоблачение широких неправомерных действий со стороны разведывательного сообщества по отношению к Трампу и его кампании до его избрания президентом.

Однако, по информации журналиста, отчет не будет носить такой характер. В частности, Бамп отмечает, что служба национальной безопасности сообщила, что отчет "в целом опровергает обвинения в политическом заговоре среди высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов против кампании Трампа в пользу демократа Хиллари Клинтон». The New York Times отмечала, что в отчете многие из наиболее распространенных теорий среди сторонников Трампа о происхождении российского вмешательства не будут поддержаны.

