ФАТФ не стала включать Россию в «чёрный» список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) не стала включать Россию в свой «чёрный» список. Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В опубликованном заявлении отмечается, что в «чёрном» списке по-прежнему фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма. В этот перечень попадают страны и юрисдикции, у которых есть «стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

При этом ФАТФ продлила приостановку членства России в организации и призвала «проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков», связанных с обходом антироссийских мер, «в целях защиты международной финансовой системы».

Ранее экс-посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что приостановка членства России в ФАТФ грозит эрозией мировой архитектуры деятельности в этой сфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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