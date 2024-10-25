ФАТФ не стала включать Россию в «чёрный» список

В опубликованном заявлении отмечается, что в «чёрном» списке по-прежнему фигурируют три страны: Иран, КНДР и Мьянма. В этот перечень попадают страны и юрисдикции, у которых есть «стратегические недостатки в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

При этом ФАТФ продлила приостановку членства России в организации и призвала «проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков», связанных с обходом антироссийских мер, «в целях защиты международной финансовой системы».

Ранее экс-посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что приостановка членства России в ФАТФ грозит эрозией мировой архитектуры деятельности в этой сфере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

