Дипломат о переносе памятника «русскому колонизатору» на Аляске: фарс и бессмысленность
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в беседе с НСН назвал перенос памятника правителю русских колоний в Северной Америке Александру Баранову политическим передёргиванием.
Городской совет города Ситка на Аляске проголосовал за перенос в музей памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке в XVIII-XIX веках Александру Баранову. Статуя была подарена городу в 1989 году местной богатой семьёй и находится в центре населённого пункта.
Авторы соответствующей резолюции считают, что памятник «причиняет боль» коренным народам. Стоявший во главе Российско-американской компании Баранов, по их мнению, «осуществлял непосредственный надзор за порабощением народов тлинкитов и алеутов».
Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в эфире НСН заявил, что гипертрофирование подобных процессов превращает ситуацию в фарс и бессмысленность.
«На мой взгляд, тут идёт просто политическое передёргивание. Реакция тут может быть совсем не та, конечно, как было в истории с памятником маршалу Коневу. Это совсем другая история. Когда любой подобный процесс гипертрофируют, ситуация превращается в фарс и бессмысленность. Опять будут искать русский след. На мой взгляд, история не терпит надругательств, потому что уже следующее поколение будет иначе всё это расценивать, не в лучшую сторону. Потом будет желание восстановить всё, а возможности такой уже не будет», - уверен дипломат.
Ранее координационный совет организаций российских соотечественников США составил петицию против сноса памятника.
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