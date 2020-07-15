Дипломат о переносе памятника «русскому колонизатору» на Аляске: фарс и бессмысленность

Городской совет города Ситка на Аляске проголосовал за перенос в музей памятника главному правителю русских колоний в Северной Америке в XVIII-XIX веках Александру Баранову. Статуя была подарена городу в 1989 году местной богатой семьёй и находится в центре населённого пункта.

Авторы соответствующей резолюции считают, что памятник «причиняет боль» коренным народам. Стоявший во главе Российско-американской компании Баранов, по их мнению, «осуществлял непосредственный надзор за порабощением народов тлинкитов и алеутов».

Профессор кафедры госуправления и нацбезопасности Дипломатической академии МИД, дипломат Иван Сурма в эфире НСН заявил, что гипертрофирование подобных процессов превращает ситуацию в фарс и бессмысленность.