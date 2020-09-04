Фальсификация! В международный скандал с Навальным вмешался Лукашенко

Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, как могли отравить Навального «Новичком».

«Новичок» - это такой коктейль. Разница между просто коктейлем и «коктейлем Молотова», что коктейль может гореть, потому что там есть спирт, а «коктейль Молотова» может поджигать танки. «Новичок» - это бинарный нервно-паралитический газ, как любой такой газ, он парализует нервную систему. А бинарный потому, что он состоит из нескольких компонентов, которые сами по себе не очень токсичны. И, может быть, кого-то можно травануть каким-то из этих веществ – А-234, А-236, А-232, А-242. Их там семь или восемь. Но боевой «коктейль Молотова» получается только при их смешении и «взрыве». Теоретически отравить одного человека, не убивая всех, можно. Но пока никто не предъявлял доказательств, что кто-то был отравлен этими веществами. Никаких открытых публикаций на эту тему не было», - сказал Никулин.

При этом эксперт также не доверяет заявлению Берлина. «Мы пока не имеем каких-либо доказательств, что эти вещества, вообще, использовались для отравления. Ни британцы, ни немцы пока таких доказательств не предъявили. Я им как эксперт абсолютно не верю. Пока они не предъявят доказательства. Расшифровку газового хроматографа, например. «Вот распечатка с него, вот пик. Вот что мы получили, вот образцы, что это вещество из этой группы». Пока даже таких доказательств никто не предъявил. Пока все на пальцах, что «highly likely» - все в этом духе. И думаю, что такие доказательства они не предъявят. Потому что если бы они были, уже предъявили», - заключил Никулин.



У скандала с Навальным, безусловно, есть и политическое измерение. В Германии не исключили введения санкций в отношении России, что может самым негативным образом сказаться не только на отношениях двух стран, но и на совместных экономических проектах.

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, станет ли отравление Навального поводом для канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от «Северного потока-2».

«Если бы кто-то решил играть ва-банк и в последнюю секунду остановить «Северный поток-2», то он преуспел. Нажим на Меркель, на немецкое правительство отказаться по моральным, не коммерческим, а моральным соображениям от «Северного потока-2» нарастает. Особенно этим занимаются немецкая пресса, отдельные политики и партии. Для них права человека, либеральные ценности – всегда превыше всего. Важнее, чем отношения с государствами. На Меркель давят все партии, даже внутри ее собственной. Один из претендентов на пост председателя ХДС Норберт Рёттген каждый день выступает за то, чтобы отказаться от «Северного потока-2». Партия зеленых кричит во весь голос, что нужно отказаться от «Северного потока-2». И об этом пишут все средства массовой информации Германии», - рассказал Рар.

К настоящему моменту ни Германия, ни Белоруссия не предоставили доказательств в подтверждение своих слов. Однако, далеко не факт, что эти доказательства принципиально изменят ситуацию с Навальным.



