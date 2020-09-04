Фальсификация! В международный скандал с Навальным вмешался Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вмешался в ситуацию с оппозиционером Алексеем Навальным, обвинив Берлин в фальсификации отравления.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах в Минске с российским премьером Михаилом Мишустиным рассказал о перехвате разговора Берлина с Варшавой радиоэлектронной военной разведкой. По словам белорусского лидера, из разговора можно сделать вывод, что версия об отравлении оппозиционера Алексея Навального – фейк.
Лукашенко пообещал передать запись в ФСБ. Президент Белоруссии уверен, что никакого отравления не было. По мнению белорусского лидера, фальсификация отравления Навального означает, что страны Запада планируют «подсунуть пакости» Москве в преддверии сентябрьского единого дня голосования в регионах.
Правда, в МИД ФРГ с Лукашенко не согласились. Как заявили в германском внешнеполитическом ведомстве, утверждение президента Белоруссии о фальсификации отравления Навального – абсолютная неправда. Представитель немецкого правительства в свою очередь подчеркнул, что к сделанным накануне заявлениям Берлина по теме Навального добавить нечего. По данным немецким властей, исследования экспертов Бундесвера однозначно показывают, что российский оппозиционер был отравлен ядом группы «Новичок».
В Москве утверждения Берлина категорически опровергают и требуют доказательств. При этом директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин допустил, что версия об отравлении Алексея Навального могла быть целенаправленно сфальсифицирована.
«Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это», - подчеркнул Нарышкин. Он также отметил, что версия Берлина об отравлении Навального «Новичком» ставит больше вопросов, чем дает ответов.
Бывший член комиссии ООН по химическому и биологическому оружию Игорь Никулин в эфире НСН рассказал, как могли отравить Навального «Новичком».
«Новичок» - это такой коктейль. Разница между просто коктейлем и «коктейлем Молотова», что коктейль может гореть, потому что там есть спирт, а «коктейль Молотова» может поджигать танки. «Новичок» - это бинарный нервно-паралитический газ, как любой такой газ, он парализует нервную систему. А бинарный потому, что он состоит из нескольких компонентов, которые сами по себе не очень токсичны. И, может быть, кого-то можно травануть каким-то из этих веществ – А-234, А-236, А-232, А-242. Их там семь или восемь. Но боевой «коктейль Молотова» получается только при их смешении и «взрыве». Теоретически отравить одного человека, не убивая всех, можно. Но пока никто не предъявлял доказательств, что кто-то был отравлен этими веществами. Никаких открытых публикаций на эту тему не было», - сказал Никулин.
При этом эксперт также не доверяет заявлению Берлина. «Мы пока не имеем каких-либо доказательств, что эти вещества, вообще, использовались для отравления. Ни британцы, ни немцы пока таких доказательств не предъявили. Я им как эксперт абсолютно не верю. Пока они не предъявят доказательства. Расшифровку газового хроматографа, например. «Вот распечатка с него, вот пик. Вот что мы получили, вот образцы, что это вещество из этой группы». Пока даже таких доказательств никто не предъявил. Пока все на пальцах, что «highly likely» - все в этом духе. И думаю, что такие доказательства они не предъявят. Потому что если бы они были, уже предъявили», - заключил Никулин.
У скандала с Навальным, безусловно, есть и политическое измерение. В Германии не исключили введения санкций в отношении России, что может самым негативным образом сказаться не только на отношениях двух стран, но и на совместных экономических проектах.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, станет ли отравление Навального поводом для канцлера Германии Ангелы Меркель отказаться от «Северного потока-2».
«Если бы кто-то решил играть ва-банк и в последнюю секунду остановить «Северный поток-2», то он преуспел. Нажим на Меркель, на немецкое правительство отказаться по моральным, не коммерческим, а моральным соображениям от «Северного потока-2» нарастает. Особенно этим занимаются немецкая пресса, отдельные политики и партии. Для них права человека, либеральные ценности – всегда превыше всего. Важнее, чем отношения с государствами. На Меркель давят все партии, даже внутри ее собственной. Один из претендентов на пост председателя ХДС Норберт Рёттген каждый день выступает за то, чтобы отказаться от «Северного потока-2». Партия зеленых кричит во весь голос, что нужно отказаться от «Северного потока-2». И об этом пишут все средства массовой информации Германии», - рассказал Рар.
К настоящему моменту ни Германия, ни Белоруссия не предоставили доказательств в подтверждение своих слов. Однако, далеко не факт, что эти доказательства принципиально изменят ситуацию с Навальным.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 995 / сут.
Умерли
17 528+114 / сут.
Выздоровели
827 тыс.+5 766 / сут.
- СМИ: Германия и Франция выступили против санкций в отношении Лукашенко
- Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Анапе
- Из-за тайфуна «Майсак» пострадали 55 жителей Приморья
- Зюганова поймали на оговорке про сжигание «сволочи» в печах
- Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru