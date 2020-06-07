Файез Саррадж собрался в Москву с визитом

Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж намерен посетить Москву. Вылет запланирован на ближайшие часы, сообщает Interfax.ru со ссылкой на телеканал Al Arabia.

Ранее стало известно, что вице-премьер ПНС провел переговоры в МИД России в прошедшую среду.

Также отмечается, что накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси после переговоров с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, воюющим с ПНС Ливии, заявил о прекращении там огня с 8 июня с 6:00 (7:00 мск). Он также предложил участникам конфликта в Ливии сесть за стол переговоров в присутствии представителей ООН, западных и восточных держав.

Ранее политолог Андрей Чупрыгин, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, заявил в эфире НСН, что Хафтар теряет поддержку.

«Отчаянное требование Хафтара о коллективной обороне против «турецкого агрессора» звучит несколько анекдотично и направлено в пустоту. Никакой поддержки у него уже нет, он проиграл войну, которую сам и начал. ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет начали рассматривать вариант замены Хафтара или иные варианты, чтобы выйти из этой патовой ситуации. Никакого сопротивления Турции в Ливии не возникнет - все мало-мальски грамотные люди понимают, что Анкара не собирается оккупировать и порабощать её территорию. Думаю, это последняя сцена того представления, которое Хафтар устраивал с 2014 года. Для него приближается занавес», - отметил собеседник НСН.

