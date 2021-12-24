Малоземов: Google и Facebook могут уйти из России в 2022 году
Ведущий телеканала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Суд назначил Meta оборотный штраф на сумму почти два миллиарда рублей
Вслед за наказанием для Google российский суд наложил оборотный штраф на второй IT-гигант: с Meta (бывший Facebook) взыщут почти два миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.
Сергей Малоземов: «Над YouTube и другими сервисами Google нависла реальная угроза прекращения работы в России. Сегодня суд в Москве назначил американской компании рекодный штраф в размере более 7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Параллельно на 2 млдр был оштрафован Facebook. Они с Google явно до последней возможности будут оспаривать это решение. Но что будет в финале? Из Китая компаниям уже пришлось уйти. В новом году нас явно ожидают интересные события на интернет-рынке», - отметил журналист.
ВЦИОМ опубликовал результаты предновогодних опросов
Россияне назвали музыкантом года Александра Градского, актером – Константина Хабенского, писателем года стал Александр Пушкин, а словом года коронавирус.
Сергей Малоземов: «Все это, пожалуй, не сенсационно, но некоторые СМИ с удовлетворением отмечают, что Градский, пусть и посмертно, обошел Моргенштерна, а значит, есть надежда», - с иронией отметил собеседник НСН.
Юрист из Петербурга подал в суд на Деда Мороза из-за несбывшихся желаний
Петербургский юрист Игорь Мирзоев подал в Великоустюгский районный суд Вологодской области иск против Деда Мороза.
Сергей Малоземов: «Ход, надо признать, оказался настолько точным, что накануне об этом деле даже спрашивали Владимира Путина. И он выразил готовность быть адвокатом Деда Мороза. Понятно, что все стороны получают удовольствие от этого процесса, главное, чтобы он не испортил новогоднюю магию ни в чем не повинным детям», - резюмировал он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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