Малоземов: Google и Facebook могут уйти из России в 2022 году

Ведущий телеканала НТВ Сергей Малоземов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели. 

1

Суд назначил Meta оборотный штраф на сумму почти два миллиарда рублей

Вслед за наказанием для Google российский суд наложил оборотный штраф на второй IT-гигант: с Meta (бывший Facebook) взыщут почти два миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

Сергей Малоземов: «Над YouTube и другими сервисами Google нависла реальная угроза прекращения работы в России. Сегодня суд в Москве назначил американской компании рекодный штраф в размере более 7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Параллельно на 2 млдр был оштрафован Facebook. Они с Google явно до последней возможности будут оспаривать это решение. Но что будет в финале? Из Китая компаниям уже пришлось уйти. В новом году нас явно ожидают интересные события на интернет-рынке», - отметил журналист.

2

ВЦИОМ опубликовал результаты предновогодних опросов

Россияне назвали музыкантом года Александра Градского, актером – Константина Хабенского, писателем года стал Александр Пушкин, а словом года коронавирус. 

Сергей Малоземов: «Все это, пожалуй, не сенсационно, но некоторые СМИ с удовлетворением отмечают, что Градский, пусть и посмертно, обошел Моргенштерна, а значит, есть надежда», - с иронией отметил собеседник НСН.

3

Юрист из Петербурга подал в суд на Деда Мороза из-за несбывшихся желаний

Петербургский юрист Игорь Мирзоев подал в Великоустюгский районный суд Вологодской области иск против Деда Мороза.

Сергей Малоземов: «Ход, надо признать, оказался настолько точным, что накануне об этом деле даже спрашивали Владимира Путина. И он выразил готовность быть адвокатом Деда Мороза. Понятно, что все стороны получают удовольствие от этого процесса, главное, чтобы он не испортил новогоднюю магию ни в чем не повинным детям», - резюмировал он.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Сергей Малоземов
ТЕГИ:Авторские НовостиYoutube
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры

авторские новости