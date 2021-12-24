Малоземов: Google и Facebook могут уйти из России в 2022 году

Сергей Малоземов: «Над YouTube и другими сервисами Google нависла реальная угроза прекращения работы в России. Сегодня суд в Москве назначил американской компании рекодный штраф в размере более 7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенной информации. Параллельно на 2 млдр был оштрафован Facebook. Они с Google явно до последней возможности будут оспаривать это решение. Но что будет в финале? Из Китая компаниям уже пришлось уйти. В новом году нас явно ожидают интересные события на интернет-рынке», - отметил журналист.

