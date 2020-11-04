Facebook и Твиттер упрекают Трампа в победе

Twitter также предупредил о спорности высказываний трампа насчет победы в выборах.

При этом по поводу соперника действующего президента от Демократической партии Джо Байдена, который также объявил о своей победе, не последовало никаких действий со стороны компаний.

Ранее Трамп заявил, что обратится в Верховный суд США из-за того, что противник демократ Джо Байден затягивает подсчёт голосов для подтасовки результатов.

В США завершились всеобщие выборы, в ходе которых американцы избирали нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент, представитель республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. По данным телеканала Fox News, Байден к настоящему времени набирает 237 голосов выборщиков, а действующий президент США Дональд Трамп - 210. При этом оба кандидата объявили о своей победе.

