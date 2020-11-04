Facebook и Твиттер упрекают Трампа в победе
Facebook считает, что Трамп сделал «преждевременное» заявление о своей победе. Поэтому на своих платформах Facebook намерен постоянно напоминать о том, что подсчет голосов еще идет.
Twitter также предупредил о спорности высказываний трампа насчет победы в выборах.
При этом по поводу соперника действующего президента от Демократической партии Джо Байдена, который также объявил о своей победе, не последовало никаких действий со стороны компаний.
Ранее Трамп заявил, что обратится в Верховный суд США из-за того, что противник демократ Джо Байден затягивает подсчёт голосов для подтасовки результатов.
В США завершились всеобщие выборы, в ходе которых американцы избирали нового президента страны. За пост главы государства борются действующий президент, представитель республиканской партии Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. По данным телеканала Fox News, Байден к настоящему времени набирает 237 голосов выборщиков, а действующий президент США Дональд Трамп - 210. При этом оба кандидата объявили о своей победе.
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