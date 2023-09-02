Express: Российский «Сармат» способен снести Лондон за шесть минут

Российская ракета «Сармат» сможет уничтожить Лондон за шесть минут. Об этом пишет обозреватель Express Мэттью Дули.

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В пятницу глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что стратегический комплекс «Сармат» поставили на боевое дежурство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Вес одного снаряда комплекса составляет более 200 тонн, дальность стрельбы — 18 тысяч километров.

«[Президент РФ Владимир] Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица земли Лондон за шесть минут», — отмечается в материале.

По мнению обозревателя, Москва развернула «Сармат» — «монструозное ядерное оружие, способное отправить до 15 боеголовок в любую точку планеты» — в качестве предупреждения Западу.

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:ВеликобританияРоссия«сармат»

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