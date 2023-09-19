Евросовет призвал Азербайджан вернуться к диалогу по Карабаху

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Баку остановить обстрел Нагорного Карабаха и вернуться за стол переговоров. Об этом он написал в соцсети Х.

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«Военные действия Азербайджана должны быть немедленно остановлены», - написал Мишель.

Ранее днем официальный представитель МИД России Мирия Захарова заявила, что Баку уведомил Москву о начале боевых действий за несколько минут до их начала. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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