Евросовет призвал Азербайджан вернуться к диалогу по Карабаху

«Военные действия Азербайджана должны быть немедленно остановлены», - написал Мишель.

Ранее днем официальный представитель МИД России Мирия Захарова заявила, что Баку уведомил Москву о начале боевых действий за несколько минут до их начала. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

