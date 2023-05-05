Евросоюз выделит 1 млрд евро на закупку снарядов для украинской армии

Деньги поступят из Европейского фонда мира, и будут направлены на совместные закупки странами ЕС снарядов и ракет у европейских компаний оборонно-промышленного комплекса.

«Эта мера будет способствовать дальнейшему укреплению возможностей Украины по защите и обороне от действий России», - говорится в заявлении Европейского Совета.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине не наблюдается, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

