Евросоюз выделит 1 млрд евро на закупку снарядов для украинской армии
Европейский Союз выделит 1 млрд евро на закупку снарядов для Вооруженных сил Украины, сообщает «МК».
Евросовет в пятницу, 5 мая, утвердил решение о выделении средств для ВСУ.
Деньги поступят из Европейского фонда мира, и будут направлены на совместные закупки странами ЕС снарядов и ракет у европейских компаний оборонно-промышленного комплекса.
«Эта мера будет способствовать дальнейшему укреплению возможностей Украины по защите и обороне от действий России», - говорится в заявлении Европейского Совета.
Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине не наблюдается, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru