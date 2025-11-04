Евросоюз выделил Украине новый транш в размере €1,8 млрд
Евросоюз выделил Украине новый транш в размере 1,8 млрд евро. Как пишет RT, это пятая регулярная выплата поддержки в рамках программы Ukraine Facility.
В заявлении Совета ЕС указано, что данные средства предназначены «в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку дальнейшего функционирования госуправления Украины».
«Эта сумма отражает успешное выполнение Киевом девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша», - отмечается в документе.
Ранее Евросоюз перевёл Украине очередной транш в размере четырёх млрд евро в счёт доходов от замороженных активов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Казахстане 15 человек были задержаны за похищение невест
- Евросоюз выделил Украине новый транш в размере €1,8 млрд
- Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
- СМИ: Российские туристы застряли на Филиппинах из-за мощного тайфуна
- Норвегия намерена модернизировать границу с Россией
- СМИ: Телеведущий Юрий Николаев был экстренно госпитализирован
- Фильм «Горыныч» с Александром Петровым собрал более миллиарда рублей
- Путин поручил рассмотреть вопросы развития добычи редкоземельных металлов
- Главный тренер сербского клуба «Раднички 1923» умер во время матча
- Ушла из жизни трижды номинированная на «Оскар» актриса Дайан Лэдд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru