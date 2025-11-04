Евросоюз выделил Украине новый транш в размере €1,8 млрд

Евросоюз выделил Украине новый транш в размере 1,8 млрд евро. Как пишет RT, это пятая регулярная выплата поддержки в рамках программы Ukraine Facility.

СМИ: МВФ требует от Украины девальвировать гривну

В заявлении Совета ЕС указано, что данные средства предназначены «в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку дальнейшего функционирования госуправления Украины».

«Эта сумма отражает успешное выполнение Киевом девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша», - отмечается в документе.

Ранее Евросоюз перевёл Украине очередной транш в размере четырёх млрд евро в счёт доходов от замороженных активов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФинансированиеУкраинаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры