Евросоюз выделил Украине новый транш в размере €1,8 млрд

В заявлении Совета ЕС указано, что данные средства предназначены «в первую очередь на укрепление макрофинансовой стабильности и поддержку дальнейшего функционирования госуправления Украины».

«Эта сумма отражает успешное выполнение Киевом девяти шагов, необходимых для получения пятого транша, а также одного невыполненного шага из четвертого транша», - отмечается в документе.

Ранее Евросоюз перевёл Украине очередной транш в размере четырёх млрд евро в счёт доходов от замороженных активов РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

