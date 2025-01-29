Норвегия нарастит военное присутствие на границе с Россией

На вопрос издания о том, пересмотрит ли Норвегия действующий в стране запрет на военную активность вблизи с границей с РФ, Эйде ответил, что не может сказать по этому поводу ничего нового. Он лишь сказал, что «естественно рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения».

В Кремле неоднократно утверждали, что Россия никому не угрожает.

Ранее сообщалось, что в Латвию прибыл батальон военных из Швеции для усиления НАТО на границе с РФ.







