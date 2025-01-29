Норвегия нарастит военное присутствие на границе с Россией
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о необходимости усиления военного присутствия в граничащей с Россией области Финнмарк. В интервью газете VG он сказал, что для охраны границы власти там создают отдельную бригаду.
На вопрос издания о том, пересмотрит ли Норвегия действующий в стране запрет на военную активность вблизи с границей с РФ, Эйде ответил, что не может сказать по этому поводу ничего нового. Он лишь сказал, что «естественно рассматривать изменения в рамках принципов успокоения и устрашения».
В Кремле неоднократно утверждали, что Россия никому не угрожает.
Ранее сообщалось, что в Латвию прибыл батальон военных из Швеции для усиления НАТО на границе с РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru