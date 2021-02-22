СМИ: Под новые санкции ЕС могут попасть главы СК, Росгвардии, ФСИН и генпрокурор РФ

Главы МИД стран Евросоюза принципиально договорились о расширении персональных санкций против россиян из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По данным собеседников агентства, новый чёрный список будет согласован в ближайшее время, при этом кого именно коснутся ограничения пока не обсуждалось.

Источники Reuters не исключили, что новые санкции могут ввести в отношении глав Следственного комитета РФ и ФСИН, директора Росгвардии, а также генерального прокурора России, то есть тех, кто, по мнению Евросоюза, непосредственно причастен к аресту Навального.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что очередные ограничения против России введут из-за нарушений прав человека. Собеседники агентства отметили, что, несмотря на требования депутатов Европарламента, санкции не коснутся крупных российских бизнесменов.

Ранее Европейский суд по правам человека потребовал от российских властей немедленно освободить Навального, приговоренного к 3,5 года заключения по делу «Ив Роше». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение суда «очень серьёзной попыткой вмешательства в судебные дела» страны. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Россия находится в конфронтации с Европейским союзом и отказывается выполнять свои международные обязательства.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на реальный срок и приговорил к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

