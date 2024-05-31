Евросоюз ввел санкции против главы Минобороны Ирана

Причиной ввода санкций в Европе назвали якобы военную помощь, оказанную России для продолжения спецоперации на Украине.

В частности, в Совете ЕС утверждают, что российские войска используют иранские беспилотники, что свидетельствует о том, что «финансируемая иранским государством программа разработки и производства БПЛА способствует нарушению Устава ООН».

Всего в «чёрный» список внесли девять физических и юридических лиц Ирана. Кроме главы Минобороны страны, это центральный штаб Вооруженных сил, ВМС Корпуса стражей исламской революции, компания Kavan Electronics и другие.

Ранее Евросоюз ввел санкции против шести граждан и трёх компаний КНДР якобы за поддержку России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

