Евросоюз ввел санкции против главы Минобороны Ирана
Евросоюз ввел санкции в отношении министра обороны Ирана Мохаммада Резы Аштиани. Об этом говорится в «Официальном журнале ЕС».
Причиной ввода санкций в Европе назвали якобы военную помощь, оказанную России для продолжения спецоперации на Украине.
В частности, в Совете ЕС утверждают, что российские войска используют иранские беспилотники, что свидетельствует о том, что «финансируемая иранским государством программа разработки и производства БПЛА способствует нарушению Устава ООН».
Всего в «чёрный» список внесли девять физических и юридических лиц Ирана. Кроме главы Минобороны страны, это центральный штаб Вооруженных сил, ВМС Корпуса стражей исламской революции, компания Kavan Electronics и другие.
Ранее Евросоюз ввел санкции против шести граждан и трёх компаний КНДР якобы за поддержку России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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