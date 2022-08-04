Евросоюз ввел новые санкции против Януковича

В заявлении Совета Евросоюза отмечается, что санкции введены в связи с военными действиями на территории Украины. В частности, Янукович и его сын Александр попали в список за их «роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».



Кроме того, в документе отдельно указывается на роль Александра Януковича в проведении «сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины».







