Евросоюз ввел новые санкции против Януковича

Евросоюз объявил о введении новых санкций против экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщает ТАСС.

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В заявлении Совета Евросоюза отмечается, что санкции введены в связи с военными действиями на территории Украины. В частности, Янукович и его сын Александр попали в список за их «роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Кроме того, в документе отдельно указывается на роль Александра Януковича в проведении «сделок с сепаратистскими группировками в Донбассе Украины».




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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзВиктор Янукович
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