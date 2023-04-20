Евросоюз введёт безвизовый режим с Косово с 2024 года

В документе говорится, что граждане Косова смогут без виз находиться на территории Евросоюза до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Ранее директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов заявил, что Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых групповых поездках, сообщает RT.