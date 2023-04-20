Евросоюз введёт безвизовый режим с Косово с 2024 года
20 апреля 202314:13
Председатель Европарламента (ЕП) Роберта Метсола подписала закон, согласно которому Евросоюз с 1 января 2024 года введёт безвизовый режим с Косово, сообщает пресс-служба ЕП.
В документе говорится, что граждане Косова смогут без виз находиться на территории Евросоюза до 90 дней в течение любого 180-дневного периода.
Ранее директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов заявил, что Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых групповых поездках, сообщает RT.
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru