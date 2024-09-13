Евросоюз снял санкции с Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной
Евросоюз (ЕС) официально снял санкции с Никиты Мазепина и Виолетты Пригожиной, следует из официального журнала ЕС.
Их исключили из списка, поскольку Европейский суд юстиции решил аннулировать ограничительные меры в отношении упомянутых лиц. Мазепин попал в санкционный список в марте 2022 года за родство с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, который является его отцом. Однако по решению суда семейная связь не является достаточным, чтобы оставаться в санкционных списках.
Аналогично Европейский суд юстиции принял решение санкции с матери основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Ограничительные меры в отношении Виолетты Пригожиной были введены только на основании родства с главой ЧВК «Вагнер», что не является достаточным основанием для включения в санкционные списки.
Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза продлили индивидуальные санкции в отношении России. Дипломаты утвердили продление действия ограничений на полгода, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru