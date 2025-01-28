Евросоюз решил запретить импорт Xbox и PlayStation в Россию

Поставки игровых консолей PlayStation и Xbox в РФ предлагается запретить в рамках новых санкций Евросоюза, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, слова которой приводит газета Financial Times.

Каллас утверждает, что приставки используют в России якобы для управления дронами. Также указывается, что в список войдут поставки отдельных химикатов и ограничения на импорт СПГ из РФ.

Издание отметило, что новый пакет антироссийских санкций планируют принять 22 февраля.

Все крупнейшие производители консолей – Microsoft, Sony и Nintendo – приостановили продажи в России после начала спецоперации на Украине и введения санкций. Их продукцию ввозят в страну по параллельному импорту, передает «Радиоточка НСН».

