Евросоюз раскритиковал выборы в Госдуму РФ
Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что выборы в Госдуму России прошли «в атмосфере запугивания независимых критиков», сообщает РИА Новости.
По его словам, в ходе голосования также отсутствовало внушающее доверие «полноценное международное наблюдение».
Также Стано отметил, что в ЕС приняли к сведению «сообщения от серьёзных источников относительно имевших место нарушений».
Ранее Европарламент утвердил доклад с призывом к европейским властям о пересмотре отношений с Россией, а также с призывом «не признавать итоги выборов в Госдуму».
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