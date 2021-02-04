Евросоюз прокомментировал позицию США по «Северному потоку — 2»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз выступает против санкций третьих стран в отношении компаний из Европы, сообщает RT.

Боррель подчеркнул, что решение о строительстве газопровода «Северной поток - 2» должны принимать европейские страны, которые участвуют в этом проекте.

«Еврокомиссия настаивает на том, чтобы трубопровод соответствовал применяемому законодательству ЕС», — добавил он.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден назвал «Северный поток - 2» плохой сделкой для Европы. А официальный представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что Соединённые Штаты будут «следить за действиями по завершению или сертифицированию трубопровода», и не исключил, что будут приняты «решения о применимости санкций».

