Евросоюз продолжит увеличивать помощь Украине в ее конфликте с РФ. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

По словам Мишеля, речь идет о военной, гуманитарной и финансовой помощи.

Накануне Global Times китайское издание заявило, что конфликт на Украине поставил Европу на распутье. Зимой в регионе ожидаются рост цен на энергоносители, инфляция, возможная рецессия, в связи с чем ряд стран ЕС выступают за введение ценового порога на газ.

Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.





