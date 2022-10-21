Евросоюз продолжит увеличивать помощь Украине
Евросоюз продолжит увеличивать помощь Украине в ее конфликте с РФ. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.
По словам Мишеля, речь идет о военной, гуманитарной и финансовой помощи.
Накануне Global Times китайское издание заявило, что конфликт на Украине поставил Европу на распутье. Зимой в регионе ожидаются рост цен на энергоносители, инфляция, возможная рецессия, в связи с чем ряд стран ЕС выступают за введение ценового порога на газ.
Военная операция РФ ведется на территории Украины уже более семи месяцев.
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