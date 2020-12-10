Евросоюз продлит санкции против России

Отмечается, что продление ограничений было одобрено на саммите глав государств-членов союза. Кроме того, ЕС принял соглашение об отношениях с США.

Ранее в четверг стало известно, что США расширили санкционный список в отношении России. Ограничения распространятся на футбольный клуб «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова, бойцовский клуб ММА «Ахмат», а также компании «Мега Строй Инвест Лимитед» и «Чеченские минеральные воды».

