Евросоюз продлит санкции против России
Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы Евросовета Баренд Лейтс в своём Twitter.
At #EUCO agreement on conclusions EU-US relations and the roll over of the sanctions against Russia.— Barend Leyts (@BarendLeyts) December 10, 2020
Отмечается, что продление ограничений было одобрено на саммите глав государств-членов союза. Кроме того, ЕС принял соглашение об отношениях с США.
Ранее в четверг стало известно, что США расширили санкционный список в отношении России. Ограничения распространятся на футбольный клуб «Ахмат», фонд имени Ахмата Кадырова, бойцовский клуб ММА «Ахмат», а также компании «Мега Строй Инвест Лимитед» и «Чеченские минеральные воды».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- Евросоюз продлит санкции против России
- Путин подписал указ о предоставлении чиновниками данных о цифровых активах
- Оппозиция Белоруссии открыла «народные посольства» за границей
- Кадыров отреагировал на санкции США
- Франция введёт комендантский час с 15 декабря
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru